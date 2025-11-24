El mundo del espectáculo argentino despidió este martes a Isaac Eisen, actor, director y docente con una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y el cine. Tenía 74 años y su muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo recordó como “El fenómeno”.

Eisen se destacó en los últimos años por su participación en “ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”, la exitosa tira de eltrece, pero su carrera abarcó mucho más: fue parte de novelas emblemáticas como “Los Roldán”, “El sodero de mi vida” y “Muñeca Brava”, entre otras.

Nacido el 2 de julio de 1951 bajo el nombre de Isaac Abraham Ponimunski, Eisen se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y perfeccionó su oficio con maestros como Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert.

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE, LA CARRERA DE ISAAC EISEN, QUE MURIÓ A LOS 74 AÑOS

En teatro, integró el elenco del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Durante más de una década, coordinó los grupos de teatro Lector y Nuevas fantasías, dejando su marca en la formación de nuevas generaciones.

Como actor, brilló en obras como El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Concierto de aniversario, Papi o mami, Office, Diva, ¿Desea agrandar el menú?, Yerma, La pulga en la oreja, Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego y ¿Qué ves cuando te ves?, entre muchas otras.

También se lució como autor y director, con títulos como Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off.

En la pantalla chica, Eisen participó en ficciones que marcaron época: “ATAV”, “De fulanas y menganas”, “Influencers”, “Alta Comedia”, “Muñeca brava”, “Costumbres argentinas”, “Gasalla en Libertad”, “Mosca y Smith”, “Los Roldán”, “El sodero de mi vida”, “Cosecharás tu siembra”, “Soy Gitano” y “Todo x 2 pesos”, entre otras.

En cine, su filmografía incluyó títulos como Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? y Zatti, hermano nuestro.

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre colegas y seguidores, que lo recordaron por su calidez y su pasión por el arte. “Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”, expresó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.

