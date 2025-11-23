Los Simpson volvieron a sacudir a sus seguidores con una noticia inesperada: Alice Glick, la entrañable organista de la iglesia de Springfield, murió de manera definitiva en el episodio “Sashes to Sashes” de la temporada 37, emitido el 16 de noviembre.

La escena mostró a la anciana colapsando sobre el órgano en pleno servicio religioso, dejando en shock al Reverendo Alegría, a la familia Simpson y a toda la congregación.

La partida de Alice Glick marcó el final de un ciclo de 34 años y 35 temporadas para el personaje, que debutó en 1991 durante la segunda temporada, en el episodio “Three Men and a Comic Book”. Desde entonces, se convirtió en una figura reconocible para los fanáticos de la serie.

Los Simpson despiden a Alice Glick (Foto: Disney+)

UNA DESPEDIDA QUE IMPACTÓ AL PÚBLICO Y AL ELENCO DE LOS SIMPSON

La noticia de la muerte definitiva de Alice Glick generó una mezcla de sorpresa y nostalgia en las redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y recordaron momentos icónicos del personaje. Muchos se preguntaron si no había muerto antes, haciendo referencia a episodios pasados como el de las focas robóticas, pero esta vez la decisión fue clara: la organista no volverá.

El productor ejecutivo Tim Long fue contundente al explicar la decisión: “En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, más importante, sí, está tan muerta como un clavo”.

Los Simpson despiden a Alice Glick (Foto: Disney+)

LA HISTORIA DE ALICE GLICK Y SUS VOCES UNOLVIDABLES

Alice Glick fue interpretada originalmente por la legendaria Cloris Leachman, quien falleció en 2021. Leachman le dio vida a la viuda que contrataba a Bart para hacer tareas domésticas a cambio de cincuenta centavos. Tras su muerte, la actriz de voz Tress MacNeille tomó el relevo y mantuvo al personaje vigente durante décadas.

La decisión de eliminar definitivamente a Alice Glick se suma a otras despedidas recientes en la serie, como la de Larry “The Barfly” Dalrymple el año pasado y la supuesta muerte de Marge Simpson en la temporada 36, que fue desmentida por el productor ejecutivo Matt Selman, quien aclaró que ese episodio no forma parte del canon oficial.

Los personajes que se fueron para siempre de Los Simpson

A lo largo de sus más de tres décadas al aire, Los Simpson despidieron a varios personajes con muertes que quedaron grabadas en la memoria de los fans. Entre los más recordados están:

Encías “Sangrantes” Murphy , mentor de Lisa (temporada 6)

Beatrice Simmons , novia del Abuelo (temporada 7)

Frank Grimes , empleado de la Planta Nuclear (temporada 8)

Maude Flanders , esposa de Ned (temporada 11)

Ámbar Simpson , una de las “esposas de Las Vegas” de Homero (temporada 18)

Mona Simpson , madre de Homero (temporada 19)

Tony “el Gordo” , jefe de la mafia (temporada 22)

Rabino Hyman Krustofsky , padre de Krusty (temporada 26)

Edna Krabappel, maestra de Bart y pareja de Ned, homenajeada en las temporadas 25 y 26

Los Simpson (Foto: Disney+)

Otros personajes, como Lionel Hutz y Troy McClure, fueron retirados tras la muerte de su actor de voz, Phil Hartman, aunque no tuvieron una muerte explícita en la serie.

LA VIGENCIA DE LOS SIMPSON Y EL DEBATE SOBRE EL CANON DE LA SERIE





La muerte de Alice Glick reavivó el debate sobre el “canon” en Los Simpson. El propio Matt Selman sostuvo que “Los Simpson no tiene ni siquiera canon”, en referencia a la naturaleza cambiante y flexible de la serie. Además, los productores desmintieron los rumores sobre la muerte del profesor Dewey Largo, asegurando que sigue vivo.

Para los creadores, la reacción del público ante estas despedidas es una muestra de que la serie sigue vigente y que los habitantes de Springfield siguen generando identificación e interés, incluso después de más de 35 temporadas.

