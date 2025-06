El reconocido compositor estadounidense Alf Clausen, figura clave en la música de la serie Los Simpson, falleció a los 84 años en Los Ángeles tras una larga lucha contra una enfermedad neurodegenerativa llamada parálisis supranuclear progresiva, pero los responsables de la serie no lo despidieron.

Clausen trabajó en la serie animada entre 1990 y 2017, creando cerca de 600 partituras originales, lo cual es considerado un récord en la televisión de EE.UU. Aunque la icónica melodía inicial fue compuesta por Danny Elfman, Clausen fue responsable de la mayor parte del contenido musical, permitiendo que la música tuviera un papel emocional inigualable.

Los Simpson

Además de su trabajo en Los Simpson, Clausen también compuso la música para la serie Luz de luna (Moonlighting), protagonizada por Cybill Shepherd y Bruce Willis, por la que fue nominado seis veces a los premios Emmy.

Su versatilidad y talento le permitieron trabajar en diversas producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo series como ALF, El crítico (The Critic, de los mismos productores de Los Simpson) y Bette, y en varias películas.

A lo largo de su carrera, Clausen fue nominado 30 veces a los premios Emmy, ganando dos por su trabajo en Los Simpson, y también recibió cinco premios Annie, que reconocen la excelencia en la animación.

Su estilo musical, que combinaba elementos de jazz, big band y Broadway, contribuyó significativamente al tono emocional y cómico de las producciones en las que participó, y su talento quedó preservado en los cuatro álbumes recopilatorios que lanzó la producción de la serie, entre ellos “Songs in the Key of Springfield” y “Go Simpsonic with The Simpsons”.

En 2017, Clausen fue despedido de Los Simpson en medio de recortes presupuestarios por la venta de 20th Century Fox a Disney, lo que generó controversia y llevó al compositor a presentar una demanda por discriminación por edad y discapacidad.

El caso se resolvió en 2022 y, a pesar de su salida, Clausen continuó siendo reconocido por su contribución al éxito de la serie. Pese a este altercado, desde la producción de la serie lo despidieron en las redes sociales.

El productor Al Jean escribió: “QEPD Alf Clausen, un hombre increíblemente talentosos que hizo mucho por Los Simpson”. Desde la cuenta de Los Simpson en X/Twitter, optaron por un testimonio de Matt Groening, el creador de la serie.

X/Twitter

“Alf era el Hombre de los Mil Cues Musicales — en realidad, probablemente más de 10.000 — durante sus décadas en Los Simpson. Era incansable, inspirado y siempre estaba dispuesto a enfrentar los desafíos musicales que le proponíamos. Yo lo llamaba nuestra arma secreta.”, se puede leer en el tweet.

X/Twitter

