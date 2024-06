Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Nancy MacKenzie, la actriz peruano mexicana de 81 años que alcanzó fama internacional por prestarle su voz a Marge Simpson, además de ser la doblajista oficial de varias estrellas internacionales.

Nancy inició su carrera como bailarina de folklore en el grupo Perú canta y baila, y a los 19 años empezó a trabajar en las telenovelas de Panamericana Televisión y en radionovelas en general. A los 22 años se casó con un ciudadano mexicano y emigró a ese país, donde obtuvo la ciudadanía.

Homero y Marge en Los Simpson

En México D.F. actuó en las telenovelas de Telesistema Mexicano, hoy conocida como Televisa, pero también volvió a hacer radionovelas, teatro, fotonovelas, y locución para comerciales de TV hasta que en la década de 1980 entró al negocio del doblaje de películas, dibujos animados, series de televisión y telenovelas brasileñas.

Leé más:

Latinoamérica triunfa en el Festival de Cine de Tribeca

MURIÓ NANCY MACKENZIE, UNA DE LAS GRANDES VOCES DE LAS PELÍCULAS Y SERIES DE TV

En este rubro, Nancy se convirtió en la voz oficial de grandes estrellas de Hollywood como Bette Midler, Ellen Burstyn, Kathy Bates, Diane Keaton, Judi Dench, Debbie Reynolds, Shirley MacLaine, Joan Rivers, Carrie-Anne Moss, Joan Collins, Andie MacDowell y Sigourney Weaver, entre muchas otras.

Sin embargo, el papel por el que la iban a reconocer mundialmente estaba por llegar en 1989 cuando la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales la convocó para prestarle su voz ronca a Marge Simpson, la esposa de Homero, papel por el que visitó numerosas convenciones de fanáticos.

Los Simpson

Este papel lo hizo por 15 años hasta que fue despedida en una polémica movida que hizo Grabaciones y Doblajes Internacionales con el sindicato mexicano Asociación Nacional de Actores (ANDA). Tras esto, otra empresa se hizo cargo del trabajo con otros actores, y le papel de Marge recayó en Marina Huerta, quien hizo la voz de Bart Simpson durante muchas temporadas.

“Cuando observé el vestido tan feo de la esposa de Homero Simpson rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, contó la actriz en alguna ocasión.

Leé más:

“Cris Miró (Ella)”: cuándo y dónde ver la serie sobre la icónica estrella de los 90

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.