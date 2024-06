Los filmes con sello latino ‘El aroma del pasto recién cortado’, de la argentina Celina Murga, y ‘Agárrame fuerte’, de las uruguayas Ana Guevara y Leticia Jorge, fueron premiadas en el festival de Tribeca, que entregó su mayor reconocimiento a la estadounidense ‘Griffin in Summer’.

‘El aroma del pasto recién cortado’ recibió el galardón a mejor guion en la categoría de filmes internacionales “por su diestra formalidad y humorístico tratamiento del caos doméstico”, según comentó el jurado en una nota de prensa el jueves por la noche.

Por su parte, ‘Agárrame fuerte’ recibió el premio Nora Ephron, dedicado a cineastas o guionistas mujeres emergentes, con una reacción entusiasta del jurado, que dijo que la cinta “celebra el amor y las amistad femeninas” y que se sintió “conmovido y encantado”.

También destacó el premio de mejor cinematografía en una película estadounidense para el mexicano-estadounidense Alejandro Mejía por ‘The Knife’, de quien el jurado aplaudió “sus fascinantes elecciones visuales estéticas, su viveza cinemática y un punto de vista estilístico”.

También hubo acento latino en el mejor corto narrativo, ‘Ripe!’, una coproducción estadounidense-española dirigida por el estudio Tusk; el mejor corto documental, ‘Makayla’s Voice: A Letter to the World’, de Julio Palacio; y la mejor narración de audio y de no ficción, ‘Delejos’, una coproducción de EE.UU., Canadá y Puerto Rico.