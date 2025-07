Este fin de semana, Ciudad Magazine ofrece una cartelera repleta de acción, drama y grandes clásicos del cine, ideal para disfrutar desde casa. A continuación, te compartimos la programación completa de películas para el sábado 5 y domingo 6 de julio, con títulos destacados como Crash, Jerry Maguire, Just Go with It y El Avispón Verde.

📅 Sábado 5 de julio: las películas en Ciudad Magazine

13:30 | S.W.A.T.: Unidad Especial 2 (2011) Explosiva secuela con equipos tácticos, misiones letales y decisiones extremas.

15:00 | Un lugar solitario para morir (2011) Thriller de supervivencia en las montañas escocesas. Con Alec Newman.

17:00 | Perseguida ( While She Was Out , 2008) Suspenso intenso con Kim Basinger como una mujer común enfrentada a una noche aterradora.

18:30 | Máxima condena ( Maximum Conviction , 2012) Steven Seagal y Steve Austin en una cinta cargada de acción.

20:15 | Un lugar solitario para morir (repite)

22:00 | Vidas cruzadas (Crash, 2004) – ⭐ Estreno Clásicos de Ciudad Magazine- Ganadora del Oscar a Mejor Película, dirigida por Paul Haggis. Una mirada cruda a los vínculos humanos y el racismo en Los Ángeles. Con Sandra Bullock.

📅 Domingo 6 de julio: las películas en Ciudad Magazine