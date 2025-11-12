Este miércoles el ambiente artístico argentino despidió al actor Jorge Lorenzo, un actor de extensa y destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión que en la última década alcanzó la fama gracias a su personaje de Capece de El Marginal, que repitió en En el Barro.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices acompañó con afecto y respeto a sus seres queridos en este momento de dolor mediante un posteo en las redes sociales en el que informaba de su partida.

Jorge Lorenzo con Nicolás Furtado (Foto: Instagram @jorlorenzook)

Jorge Daniel Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y se destacó no solo por su labor interpretativa, sino también por su compromiso con la defensa de la cultura y los derechos laborales de sus pares.

MURIÓ JORGE LORENZO, EL IMPLACABLE CAPECE DE EL MARGINAL Y EN EL BARRO

En televisión, la carrera de Lorenzo abarcó desde producciones clásicas hasta ficciones contemporáneas que lo acercaron a nuevas generaciones como las mencionadas El marginal, En el barro y ATAV 2.

Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @jorlorenzook)

También integró elencos en Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Amor mío, Costumbres argentinas, Soy gitano, Son amores, 099 Central, El jardín de bronce y Edha, entre otros programas emblemáticos.

Su paso por el cine incluyó trabajos en películas de gran reconocimiento como La herida, 1978, Miénteme y La larga noche de Francisco Sanctis. También participó en Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales, además de numerosos cortometrajes, entre ellos Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?, demostrando siempre una entrega absoluta a cada personaje.

Jorge Lorenzo con Gerardo Romano (Foto: Instagram @jorlorenzook)

En el teatro, Lorenzo desplegó un recorrido tan amplio como diverso, transitando escenarios del circuito comercial e independiente. Fue parte de obras como Potestad, La tempestad, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Bodas de sangre, Las de Barranco y El caballero de las espuelas de oro, además de numerosas producciones donde dejó huella por su talento y sensibilidad.

Su dedicación al público infantil lo llevó también a incursionar en piezas como ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos, en las que se desempeñó como actor, adaptador y director. Con su partida, el teatro argentino pierde a un artista completo, generoso y profundamente comprometido con su vocación.

Jorge Lorenzo en ATAV 2 (Foto: Instagram @jorlorenzook)

Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @jorlorenzook)

