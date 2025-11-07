Cacho de la Cruz, uno de los grandes íconos del humor y la televisión en el Río de la Plata, murió tras permanecer varios días en estado delicado. El reconocido actor, conductor y humorista uruguayo se encontraba bajo estricto seguimiento médico y en aislamiento terapéutico, acompañado por su familia más cercana.

Aunque no trascendieron detalles específicos sobre el diagnóstico, allegados confirmaron que el cuadro era complejo y que el artista estuvo rodeado de sus seres queridos hasta el último momento.

Su hijo, Maximiliano de la Cruz, y el resto de la familia lo acompañaron en sus horas finales.

Un referente que marcó generaciones

Cacho fue un actor, presentador, productor y músico argentino-uruguayo. Había nacido en Buenos Aires el 8 de mayo de 1937. Hijo de madre inmigrante italiana y de padre inmigrante marroquí —cuyo apellido original era de la Croix—, estudió dibujo publicitario, radio y bellas artes.

A los 17 años comenzó a trabajar en imprenta, técnica publicitaria y fotograbado. Poco tiempo después inició su carrera artística realizando espectáculos en clubes. Tras recibirse, ingresó al recientemente inaugurado Canal 7 de Argentina, donde trabajó junto a Jaime Yankelevich en el programa Las tardes del conejito, compartiendo elenco con figuras que más tarde alcanzarían gran popularidad.

Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Hada Helena Reffino (Titina), con quien tuvo tres hijos: Daniella, Rodrigo y Maximiliano. De su segundo matrimonio con Laura Martínez nació su hijo Santiago. Fue abuelo de María Belén y Lucía (hijas de Daniella y Eduardo), Candelaria y Santino (hijos de Maximiliano), y Juana y Rocío (hijas de Rodrigo y su esposa Andrea Delfino).

En 2009 se anunció públicamente su separación de Laura Martínez, aunque ambos continuaron trabajando juntos en Cacho Bochinche hasta el cierre del ciclo en 2010.

A los 20 años emigró a Uruguay en busca de oportunidades profesionales. El 2 de mayo de 1962 debutó como coconductor, junto a Alejandro Trotta, del programa El show del mediodía en Canal 12.

En 1973 comenzó a conducir, también en Canal 12, el programa infantil Cacho Bochinche, uno de los ciclos más longevos de la televisión uruguaya. El programa sobrevivió a múltiples formatos similares, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos El Show de Xuxa (1991-1993) y el peruano Nubeluz (1990-1994).

Por Cacho Bochinche pasaron recordados personajes como el payaso Pelusita, el enano Fermín, Taraleti y Bobalinda, el Tío Víctor y sus marionetas, Las Chinchín, el Loro Bocón y Ultratón.

De la Cruz también encabezó otros ciclos televisivos, entre ellos Sipi Nopo, considerado el único programa de su época en regalar lingotes de oro y automóviles semanales, con la actriz argentina Susana Traverso como coconductora. Más adelante condujo Ayer te vi, un ciclo que rememoraba momentos destacados de la historia de la televisión uruguaya.

En 2009 presentó un nuevo programa dominical titulado Parque Jurásico, que reemplazó al clásico Show del Mediodía. Emitido entre julio y diciembre, alcanzó una audiencia inusualmente alta para su horario, superando los 12 puntos de rating en un país donde los máximos promedios televisivos oscilan entre 14 y 18 puntos.

En 2010 regresó con Cacho Bochinche —su última temporada— y La Cantina de Chichita. Parque Jurásico dejó de emitirse por su alto costo de producción, aunque parte de su formato derivó en el programa Cantando en la Oficina, conducido por Lucila Rada y Maximiliano de la Cruz.

En marzo de 2011 se anunció el cierre definitivo de Cacho Bochinche, tras casi cuarenta años ininterrumpidos en el aire.[4]

A los 74 años, y debido a problemas de salud, decidió retirarse de la televisión. Aunque se planificó su regreso en 2012 con un nuevo ciclo de entretenimiento, el proyecto no se concretó. Ese mismo año condujo, junto a Maxi de la Cruz y Osvaldo Laport, el especial América celebra a Chespirito, en representación de Uruguay.

En 2012, con motivo del 50.º aniversario de Teledoce —canal donde desarrolló toda su trayectoria en Uruguay—, recibió un homenaje dentro del ciclo Décadas, conducido por Victoria Rodríguez y su amigo Rubén Rada.

Actividad musical

Como músico, integró el grupo Los Hot Blowers, junto a Rubén “El Negro” Rada y los hermanos Hugo (n. 1943) y Osvaldo Fattoruso (1948-2012), entre otros.

Grabó varios álbumes con canciones infantiles y participó en obras teatrales dirigidas al público infantil.

Premios y reconocimientos