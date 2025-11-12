Este miércoles, Alberto Fernández anunció la muerte de Dylan, su perro de raza collie, con un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales. El exmandatario recordó la lealtad y el cariño incondicional que le brindó su mascota durante los años más intensos de su vida pública.

“Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió Fernández, junto a dos fotos de Dylan: una solo y otra a su lado. El expresidente también confesó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”.

El posteo de Alberto Fernández dedicado a su perro Dylan (Foto: Instagram)

Dylan nació en enero de 2016 y recibió su nombre en homenaje al músico estadounidense Bob Dylan. Desde su llegada, se convirtió en un compañero inseparable de Fernández, acompañándolo en los momentos más importantes de su carrera política.

La figura de Dylan trascendió el ámbito privado y se transformó en un personaje central durante la campaña presidencial de 2019. Fernández lo incluyó en numerosas apariciones públicas y hasta le creó un perfil oficial en redes sociales (@dylanferdez), donde compartía imágenes de su día a día, entrenamientos y eventos.

En noviembre de 2019, poco antes de asumir la presidencia, Fernández presentó a Prócer, uno de los cachorros de Dylan, que también pasó a formar parte de la familia. La presencia de Dylan se mantuvo constante durante el mandato, incluso en situaciones polémicas como la recordada Fiesta de Olivos en julio de 2020, donde el perro apareció en la famosa foto junto a Fernández, Fabiola Yañez y varios invitados en plena cuarentena estricta.

Alberto Fernández con su perro Dylan (Foto: Instagram)

La popularidad de Dylan llegó a tal punto que fue protagonista de un spot de campaña de la oposición en 2021, donde se cuestionó la cantidad de veces que su entrenador visitó la Quinta de Olivos durante las restricciones por la pandemia. Ese mismo año, la provincia de Formosa homenajeó a Fernández y a sus perros con tres estatuas hiperrealistas en la Plaza San Martín, donde Dylan y Prócer compartieron espacio con figuras como Perón, Evita y Maradona.

En su mensaje de despedida, Fernández cerró con palabras que reflejan el vínculo especial que mantuvo con su mascota: “Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

