Tras estar nominada por segundo año consecutivo al Martín Fierro de Radio a Mejor periodista de espectáculos, Tamara Pettinato regresó a El Nueve a conducir un programa de entrevistas políticas, tras su sonoro escándalo a raíz de los videos con el ex presidente Alberto Fernández.

La situación causó cierta polémica luego de que se revelara que la ex panelista de Bendita regresó a ese canal como parte de un acuerdo extrajudicial según contaron varios integrantes del canal, y despertó polémica por su nombre: “Decime algo lindo”.

En este sentido, Pettinato aseguró en Implacables que llega preparada para la conducción en TV, animada por su padre, Roberto, y Elizabeth Vernaci, y contó cómo le explicó a su hijo Milo (15) el escándalo que se suscitó a raíz de sus videos junto al ex presidente Alberto Fernández.

SE SUPO CÓMO LE EXPLICÓ TAMARA PETTINARO A SU HIJO SU SONORO ESCÁNDALO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

“Tengo hijo, hijastro y sobrinos, Muchos sobrinos. Hay mucho niño en mi familia. Mi hijo tiene 15 años y ya le llega todo porque en el colegio le decían cosas de su tío, de su abuelo, de su mamá. Sabe desde chico que tiene una familia que está expuesta, no solo yo”, señaló Tamara.

“Le dije ‘te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica’. No había redes en esa época, pero me decían en ese tiempo cosas los pibes: maldades o cosas que les llegaban. Lo que le digo es que él sabe quién es su mamá y conoce a su familia más que nadie”, agregó.

“Entonces, lo que le digan nunca va a representar lo que él conoce de su mamá o su familia. A él no le gusta nada que trabajemos de esto porque lo pueden atacar pibes diciéndole cosas de la familia y él no sabe nada de las familias de los demás. (…) Le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él le debía una explicación y lo irá llevando con terapia, mucha terapia. Nació y ya iba a terapia”, cerró.

