El cine y el universo gamer están de luto. Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor recordado por interpretar al poderoso Shang Tsung en la franquicia Mortal Kombat, murió a los 75 años tras complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Su familia confirmó la noticia al medio Deadline.

Además de su vínculo eterno con Mortal Kombat, Tagawa dejó una marca profunda en Hollywood con participaciones clave en películas como El último emperador y Memorias de una geisha, así como en la exitosa serie distópica The Man in the High Castle. Su presencia se convirtió en un símbolo de fuerza, mística y artes marciales en la pantalla grande.

Nacido el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Tagawa emigró a Estados Unidos cuando era un niño. Su pasión por las artes marciales lo llevó a formarse en karate tradicional en la Universidad del Sur de California y luego a continuar su preparación en Japón. Esa disciplina sería el puente que lo conectaría con la actuación.

Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el legendario villano de Mortal Kombat, a los 75 años. Crédito: X

Llegó a Hollywood interpretando roles pequeños hasta que, en 1995, obtuvo el papel que marcaría un antes y un después en su carrera: Shang Tsung, villano central de Mortal Kombat. Su interpretación, cargada de intensidad y una presencia física imponente, lo convirtió en un ícono de la cultura pop. Repitió el papel en la secuela de 1997 y también prestó su voz en versiones del videojuego.

UN ARTISTA DE PERSONAJES INOLVIDABLES

Tagawa se volvió habitual en superproducciones en las que se exploraban el combate y la cultura japonesa. También trabajó en películas como Pearl Harbor, El planeta de los simios, Elektra y 47 Ronin. Pero otro de sus grandes reconocimientos llegó con su interpretación de Nobusuke Tagomi en The Man in the High Castle, una de las figuras centrales de la historia alternativa planteada por la serie.