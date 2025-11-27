El mundo del espectáculo está de luto: Mercedes “Meche” Portillo, la querida productora de “Intrusos” y mente creativa detrás de “Los escandalones”, murió tras permanecer internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral que complicó su delicado estado de salud.

El 25 de noviembre, la preocupación por su cuadro se hizo pública cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se quebraron al aire y pidieron cadenas de oración para su compañera. “Esta foto la sacamos el sábado al mediodía en Jujuy. Cuando volvimos, Meche se descompuso. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en un estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador, luchando por su vida en este momento”, relató Lussich en ese momento, visiblemente conmovido.

Rodrigo Lussich y Meche Portillo: el posteo del periodista (Foto: Instagram)

La noticia de la internación de Meche movilizó a todo el equipo de “Intrusos” y a la comunidad artística. “Atraviesa un momento de salud muy delicado, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida… Meche la está peleando y por eso les pedimos que se sumen a una cadena de oración que salve su vida, porque en esas circunstancias se encuentra”, expresó Lussich, quien también compartió escenario con ella en la obra teatral “Socios al desnudo”.

QUIÉN ERA Y DE QUÉ FALLECIÓ MERCEDES “MECHE” PORTILLO, LA HISTÓRICA PRODUCTORA DE PALLARES Y LUSSICH

Mercedes Portillo ocupó un lugar central en la estructura creativa de “Intrusos”. Rodrigo Lussich la definió como “la cabeza detrás” de los contenidos que el ciclo de espectáculos desarrolló en los últimos seis años. Su aporte más recordado fue la creación del segmento “Los escandalones”, que marcó un antes y un después en la televisión de chimentos.

Además, Meche formó parte de la producción integral de “Socios al desnudo”, acompañando a los periodistas en sus giras por el interior del país. Pero su vínculo con los conductores iba mucho más allá de lo laboral: Lussich contó que se conocían desde hacía casi 30 años y la describió como “compañera, amiga y hermana”.

En uno de sus últimos posteos, Lussich recordó los viajes y los aprendizajes compartidos con Meche. “Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino”, escribió.

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Meche Portillo: el posteo del conductor de Intrusos (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Y sumó una anécdota que refleja la libertad y complicidad que los unía: “En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos. Esas y otras, tantas otras, escenarios y pantallas”.

Adrián Pallares también se sumó a la despedida de Mercedes:

No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena , cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera. Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto . O como el último sábado a la noche y esa comida con @rodrilussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral , una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos.

Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada Gracias por ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces . Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón . Te quiero hoy y para toda la vida compañera querida.

La partida de Mercedes Portillo deja un vacío enorme en la televisión argentina y en el corazón de quienes compartieron con ella trabajo, amistad y sueños.

