El estudio de Intrusos se encendió este jueves cuando Rodrigo Lussich decidió contar al aire una anécdota que involucra a Sergio Goycochea, el exarquero de la Selección argentina.

Todo comenzó cuando el conductor recordó la visita del deportista al programa de Héctor Maugeri, donde el conductor le preguntó sin filtro: “¿Cuántas veces hacés el amor?”. La respuesta del exfutbolista sorprendió a todos: “Tres o cuatro, tres o cuatro al año”.

Lejos de quedarse con la declaración, Lussich lanzó una fuerte sospecha sobre la sinceridad de Goycochea y de otros famosos que hacen confesiones similares en la tele.

“Todos los tipos que salen diciendo en televisión que tienen poco sexo es porque lo hacen afuera, no les creo a nadie los que dicen que son poco sexuales, con esa publicidad de calzoncillos se la plastificó a la p…”, disparó, generando risas y miradas cómplices en el panel.

En medio del debate, Susana Romero y Goycochea salieron a la luz como parte de los recuerdos de Adrián Pallares, quien deslizó: “Susana Romero y Goicochea me acuerdo…”. La periodista Paula Varela no dudó en preguntar: “¿Tuvieron un romance? Pero si a Goycochea lo conocimos casado…”.

Sergio Goycochea en su rol actual de comunicador. Se retiró del fútbol en 1999. Foto: Instagram @okgoyco90

Fue entonces cuando Karina Iavícoli aclaró: “Sí, está casado desde el ’89”, mientras Pallares remató: “Bueno chicos, pero no estuvo casado toda la vida”.

LA POLÉMICA SOBRE LA VIDA PRIVADA DE LOS FAMOSOS

El ida y vuelta dejó en evidencia que, para el panel de Intrusos, las declaraciones sobre la intimidad de los famosos siempre generan dudas y especulaciones. Rodrigo Lussich fue tajante al poner en tela de juicio la versión de Sergio Goycochea en Caras+.

Sergio Goycochea y esposa (Foto: Movilpress)

Sergio Goycochea está casado con la diseñadora de induemtnaria Ana Laura Merlo, desde el 16 de diciembre de 1989.

