El arranque de Intrusos este martes fue completamente distinto al habitual. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejaron de lado la alegría y el festejo para abrir el programa con un pedido cargado de angustia y preocupación.

La noticia que sacudió al equipo fue la internación de Mecha Portillo, histórica compañera, amiga y productora de teatro y televisión, que está peleando por su vida.

"La verdad teníamos pensado empezar el programa festejando el Martín Fierro Latino que se ganó Intrusos, pero lamentablemente, nos toca arrancarlo de otra forma“, explicó Lussich, con la voz quebrada.

El periodista contó que Mecha Portillo está internada en terapia intensiva, con respirador, por una neumonía bilateral muy complicada. “Les pedimos una cadena de oración para que pueda superar este momento complicado de salud, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida”, agregó, visiblemente conmovido.

Leé más:

Lussich cruzó a Eugenia Tobal por su llanto en MasterChef y expuso viejos problemas laborales

EL FUERTE PEDIDO DE RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES POR LA SALUD DE SU HISTÓRICA PRODUCTORA, MECHE PORTILLO

El fin de semana, Mecha viajó junto a ellos a Jujuy para cerrar la gira de la obra “Socios al desnudo”. Al regresar, comenzó la pesadilla. “Para nosotros, más que una compañera, es una amiga”, remarcó Lussich.

Entre lágrimas, Lussich destacó: "Ella ha sido una luchadora, una mujer que peleó con mucha dignidad cada cosa que le ha tocado, luchó toda su vida y lo sigue haciendo. Nunca me dio vergüenza caminar la vida a su lado, esa hermosa vida que hoy tiene“.

Por su parte, Pallares intentó acompañar el momento, aunque la emoción lo desbordó: “Soy muy torpe para hablar en estos momentos. Fuerza Meche, te esperamos para seguir juntos“. El pedido de ambos conmovió a todos los presentes y a la audiencia, que rápidamente se sumó a la cadena de oración por la salud de Mecha Portillo.

Leé más:

Rodrigo Lussich mandó al frente a un famoso casado en vivo y desató un escándalo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.