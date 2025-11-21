La visita de la hija de María Eugenia Tobal a MasterChef Celebrity puso vulnerable a la actriz, y luego de una descarnada devolución de Germán Martitegui, fue Rodrigo Lussich quien la fulminó.

“No hay derecho de hacer la vida imposible a una pobre mujer”, comenzó piadoso el conductor de Intrusos en alusión a los ingredientes que le había provisto Emma (6) para que Eugenia replique un plato que le cocinaba su madre, fallecida de cáncer en febrero de 2020.

“El tema siempre son las formas”, enfatizó Lussich al criticar a Martitegui.

El gesto de Wanda Nara a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity que conmovió a todos: “¿Te puedo abrazar?” | Créditos: Instagram @eugeniatobal

Sin embargo, luego apuntó a Tobal por cómo reaccionó en el momento de alta emotividad.

Por qué Rodrigo Lussich cuestionó a Eugenia Tobal

Por eso, Lussich enfatizó: “Es de extrema sensibilidad. O extrema susceptibilidad. Que no es lo mismo una cosa que la otra. Ella es jodida. Se ha ido de novelas, ha dejado protagónicos. Cualquier cosita que le hacés, ella... Tiene poca resistencia, es de cristal”.

El gesto de Wanda Nara a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity que conmovió a todos: “¿Te puedo abrazar?” | Créditos: Captura Telefe

Ahí, Paula Varela contó: “Ella está organizando ya su fiesta de los 50, está ya haciendo las invitaciones, y eso también la tiene como muy sensible”,

“Eugenia Tobal ha sido protagonista de novelas top. Después te dan el fango con Martitegui... En definitiva, no se banca los trapos”, concluyó Lussich.