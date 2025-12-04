La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la modelo y empresaria, Guillermina Valdés y la periodista María Julia Oliván, quien se recuperó de un grave accidente doméstico.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el Dr. Carlos Regazzoni y el escritor y guionista argentino, Eduardo Sacheri, reconocido por obras como la novela El Secreto de sus Ojos, que luego fue al cine y ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a Campi, Ernestina Pais, Pato Galván, María Abadi y Juan Pablo Geretto.

