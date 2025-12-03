La cuenta regresiva ya empezó y la tensión se siente en cada rincón del estudio de MasterChef Celebrity. Este miércoles, la competencia culinaria vivirá una nueva gala de eliminación que deja a uno de los famosos fuera del certamen.
Después de una semana cargada de desafíos complicados y devoluciones picantes, varios participantes llegan a esta instancia con el futuro en suspenso.
El jurado no perdonó los errores y la presión se multiplicó para quienes no lograron convencer con sus platos.
Quién abandona MasterChef Celebrity
La primera en quedar en la cuerda floja fue Marixa, La Cachaca. Su plato fue duramente criticado y el jurado no dudó en mandarla directo al delantal negro, asegurando su presencia en la temida gala de eliminación.
Otros famosos también quedaron comprometidos tras una semana irregular y deberán jugarse todo para seguir en carrera. Ellos son:
- La Joaqui
- El Pela
- Cachete Sierra
- Miguel Ángel
- La Reini
- Emilia
- Julia
- Momi Giardina
- Marixa
Una gala decisiva y llena de emociones
La cocina de MasterChef Celebrity se prepara para una jornada de nervios, lágrimas y sorpresas. El jurado será implacable y solo los mejores lograrán superar la prueba.
¿Quién logrará conquistar al jurado y quién tendrá que colgar el delantal? La respuesta, esta noche, en una gala que promete ser inolvidable.