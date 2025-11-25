Desde que abrió sus puertas en Villa Devoto, la pastelería de Damián Betular se convirtió en un imán para los fanáticos del dulce.

Dentro de ese universo premium, curado al detalle y pensado para lucirse en redes, hay un producto que eclipsa todo lo demás: las cookies artesanales de Betular, las verdaderas estrellas del mostrador.

Con combinaciones complejas, texturas pensadas al milímetro y una puesta estética impecable, estas galletas se transformaron en un fenómeno cultural. Y en noviembre, lo que más genera curiosidad es su precio. Según el menú actualizado del local, cada cookie cuesta $12.000, sin distinción de sabores. Ese número sorprende, pero también permite algo particular: los clientes pueden elegir la variedad que quieran sin preocuparse por diferencias entre una opción y otra.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la pastelería ofrece una degustación de cookies por $30.000, pensada para quienes quieren probar más de un sabor sin pagar cada pieza por separado. Es, probablemente, la forma más tentadora de descubrir el repertorio completo sin quedarse con la duda de cómo era “la otra”.

¿QUÉ VARIEDADES DE COOKIES OFRECE DAMIÁN BETULAR?

Las variedades que hoy dominan el mostrador también hablan del sello Betular: exceso, precisión y creatividad. La de maní y caramelo, por ejemplo, es una bomba dulce que mezcla masa de chocolate, pasta de maní, caramelo salado, ganache y maní garrapiñado. Más allá aparece la de dulce de leche, una oda al ADN argentino, con ganache de coco, cubitos de coco y trozos de vauquita.

En el espectro más clásico, aparecen opciones como la cookie de avellana, con masa de vainilla, chocolate con leche y avellanas tostadas, o la Red Velvet, con cacao, chocolate blanco y frutilla. Y para quienes buscan algo distinto, Betular agrega alternativas inesperadas: la elegante cookie vegana de pistacho y frambuesa, o la de limón y merengue, pensada para equilibrar un paladar saturado después del azúcar.

Con precios altos, estética poderosa y sabores que se vuelven conversación, la pastelería de Damián Betular en Villa Devoto consolida sus cookies artesanales como uno de los productos más comentados —y más fotografiados— de noviembre 2025.