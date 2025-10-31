Damián Betular, jurado de MasterChef Celebrity, presentó una torta llamada “Carmen” que ofrece en su pastelería al precio de 120.000 pesos. Acá te contamos cómo es la última creación del famoso pastelero.

Así es “Carmen”, la nueva torta de Damián Betular

Carmen, la torta de 120 mil pesos de Damián Betular. Captura: Betular Patisserie.

La base es un bizcocho de coco húmedo y aromático, que sostiene el resto de los sabores. Encima, una capa generosa de dulce de leche se funde con el bizcocho.

Después llega el turno de las nueces caramelizadas, que suman crocante y un sabor tostado que equilibra la dulzura. El merengue italiano, liviano y brillante, aporta ese contraste de textura que hace la diferencia.

Pero eso no es todo: la crema de vainilla y el puré de castañas le dan untuosidad y un aroma elegante. Para el final, Betular corona la torta con un cremoso de dulce de leche, logrando un acabado perfecto y tentador.



