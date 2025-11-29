El proyecto más reciente de Germán Martitegui, Tegui Café, contiene una propuesta nocturna con un menú estacional que cambia constantemente y combina vegetales, fermentos, hongos, técnicas precisas y un diseño visual impecable.

¿CUÁNTO CUESTA UNA CENA EN EL RESTAURANTE DE GERMÁN MARTITEGUI?

Una cena está basada en un menú de pasos. El formato más breve, de cuatro tiempos, tiene un valor de $60.000 por persona, mientras que el recorrido más extenso, que llega a los ocho pasos, asciende a $95.000.

En ambos casos aparecen platos que resumen el ADN Martitegui: ceviche con hongos y algas, melena de león, masas artesanales y combinaciones que cruzan técnica contemporánea y producto local.

Así es Tegui Café, el rincón con toques francoargentinos de Germán Martitegui en Recoleta | Créditos: Instagram @tegui_casa

A esa experiencia puede sumarse un maridaje. Para el menú más corto, el recorrido de tres vinos tiene un costo de $45.000, mientras que la alternativa más completa, que combina cocktail inicial y una secuencia de cinco etiquetas, alcanza los $75.000.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

De esta forma, este mes, una cena para dos con menú de cuatro pasos y maridaje asciende a $210.000, mientras que la experiencia más extensa llega a los $340.000 para dos personas.