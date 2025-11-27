La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por el reconocido cantante y artista Abel Pintos, así como también el periodista deportivo Gastón Recondo.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 29 de noviembre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la presentadora Adriana Salgueiro y la actriz Agustina Cherri, quien recientemente lanzó su propio emprendimiento de productos para el cuidado de la piel.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana...

También serán de la partida de este fin de semana...

NOTICIA EN DESARROLLO...

