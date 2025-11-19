La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la abogada y panelista Alejandra Maglietti y la modelo Vicky Xipolitakis.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand el periodista Diego Cabot, que hablará sobre las novedades de la Causa Cuadernos, y el escritor Federico Andahazi.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana, al reconocido cantante Carlitos “La Mona” Jiménez, que llegará acompañado por uno de suis herederos: Luck Ra.

También serán de la partida de este fin de semana El Mono De Kapanga y el humorista tucumano Miguel Martín, más conocido como El Oficial Gordillo .

