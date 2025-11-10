Julieta Cardinali fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y sorprendió a Mirtha Legrand al hablar de su hija, Charo Calamaro, fruto de su relación con el músico Andrés Calamaro.

Durante la charla, la actriz contó que la joven, de 18 años, comenzó una carrera universitaria que llamó la atención de todos en la mesa.

LA NOVEDOSA CARRERA QUE ESTUDIA CHARO, LA HIJA DE JULIETA CARDINALI Y ANDRÉS CALAMARO

“Tengo una hija de 18 años, Charito. Ahora está estudiando en la facultad. Está estudiando Ciencias de los Comportamientos”, reveló Julieta.

Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro (Instagram)

Sorprendida, la conductora de eltrece quiso saber más sobre esa especialidad y preguntó con curiosidad: “¡Mirá vos! ¿Qué es eso exactamente? ¿Estudia los modales?”.

Con amabilidad, Julieta le explicó: “Es una carrera bastante nueva. Las materias troncales son neurociencia, psicología, marketing y economía”.

Intrigada, Mirtha volvió a preguntar: “¿En qué facultad se estudia?”.

A lo que Cardinali respondió: “Ella la estudia en la Universidad de San Andrés. A Charo le gusta mucho la psicología”.

Además, la artista comentó que no mantiene diálogo con Andrés Calamaro, pero que su hija tiene un gran vínculo con ambos mundos artísticos.

