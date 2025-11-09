Julieta Cardinali se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y no esquivó el tema: su marca de ropa atraviesa un momento complicado y, según contó, el principal motivo es la crisis que vive el sector textil debido a las acciones del Gobierno.

La actriz, que fue invitada a La noche de Mirtha (eltrece), explicó que desde hace seis años combina su carrera artística con su propio emprendimiento. “No sufrió, pero está sufriendo con el Gobierno. Lo textil está pasando por un momento muy difícil, es un rubro muy castigado”, lanzó Cardinali, dejando en claro el impacto de la situación económica en su Pyme.

La charla se puso tensa cuando, después de un debate sobre la industria, Mirtha Legrand le preguntó sin filtro: “¿Ahora estás vestida por tu marca?”. Cardinali, entre risas, respondió: “No, por otra amiga mía que se llama Jazmín Chebar”.

MIRTHA LEGRAND INCOMODÓ A JULIETA CARDINALI EN SU MESAZA CON UNA PREGUNTA SOBRE SU MARCA DE ROPA

La Chiqui no dejó pasar la oportunidad y la interpeló: “Ah, pero debiste traer tu ropa, para hacerle publicidad”. Cardinali se defendió: “Bueno, pero hoy elegí la ropa de una amiga”, aclaró sobre el look que eligió para la noche.

La actriz contó que su emprendimiento, Cardinal, nació como una forma de ir más allá de la actuación. “Es un lugar de entretenimiento para mi cabeza”, aseguró. Cardinali explicó que su empresa es “muy chiquita, muy personal”, y que siempre la mantuvo así para poder ocuparse de todo, ya que su principal ingreso sigue siendo la actuación.

Mirtha Legrand y Julieta Cardinali (Fotos: capturas eltrece)

En la web de Cardinal se pueden encontrar camperas de jean desde 220 mil pesos, remeras estampadas por 70 mil pesos y vestidos frescos para el verano a 185 mil pesos.

