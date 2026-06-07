Hay películas que parecen inmunes al paso del tiempo. Más de cinco décadas después de su estreno, El golpe (The Sting) sigue funcionando con la misma precisión que en 1973: una combinación perfecta de estafas, humor, suspenso y carisma actoral que la convirtió en uno de los grandes clásicos del cine estadounidense.

Ganadora de 7 premios Óscar, la película reunió a Paul Newman y Robert Redford en una dupla que quedó para la historia de Hollywood.

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Dirigida por George Roy Hill -quien ya había trabajado con ambos en Butch Cassidy and the Sundance Kid-, la película tiene una duración de 129 minutos y actualmente se sumó al catálogo de Netflix.

De qué trata El golpe

La historia transcurre en el Chicago de los años 30, en plena época de apuestas clandestinas, mafias y grandes estafadores.

Tras el asesinato de un amigo cercano a manos del poderoso criminal Doyle Lonnegan, el joven timador Johnny Hooker decide buscar ayuda para vengarse. Así llega hasta Henry Gondorff, un experimentado estafador, considerado una leyenda dentro del mundo de los engaños.

La película con Newman y Redford recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 7 estatuillas.

Juntos comienzan a planear una operación extremadamente compleja cuyo objetivo es desplumar a Lonnegan mediante una falsa red de apuestas hípicas.

Sin embargo, nada resulta tan simple como parece. A medida que el plan avanza, aparecen traiciones, persecuciones y giros inesperados que convierten a la película en un gran rompecabezas narrativo donde incluso el espectador termina siendo parte del engaño.

El tráiler de El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford, en Netflix.

Uno de los mayores logros del film es justamente cómo administra la información y construye sorpresas sin perder claridad ni ritmo.

Arrasó en los Óscar

El golpe se transformó rápidamente en un fenómeno cultural y comercial. La película recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 7 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Banda Sonora Adaptada. Además, Robert Redford obtuvo una nominación como Mejor Actor.

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Más allá de los premios, también fue uno de los mayores éxitos de taquilla de la década. Su mezcla de comedia, suspenso y cine de estafas terminó influyendo en numerosas películas posteriores centradas en golpes elaborados y engaños sofisticados.

Con el tiempo, la crítica la consolidó como una de las grandes producciones del cine norteamericano de los años 70, una etapa considerada por muchos como una de las más brillantes de Hollywood.

Una banda sonora inolvidable y una dupla histórica

Si hay algo tan recordado como la historia misma es su música. La banda sonora adaptó composiciones de ragtime del músico Scott Joplin, especialmente la célebre pieza The Entertainer, que terminó convirtiéndose en uno de los temas más reconocibles de la historia del cine.

Curiosamente, el ragtime ya no era popular en la época donde transcurre la película, pero la decisión artística funcionó de manera extraordinaria.

El golpe transcurre en el Chicago de los años 30, en plena época de apuestas clandestinas.

La dinámica entre el estafador veterano y el aprendiz ambicioso sostiene gran parte del encanto de una película que nunca pierde elegancia ni sentido del humor.

Cómo es el reparto de El golpe