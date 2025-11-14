En el marco del estreno de Nueve Auras, el documental en homenaje a Fabián Bielinsky, Gastón Pauls se emocionó al hablar del aniversario de Nueve Reinas y del recuerdo imborrable del director de la película que se convirtió en un clásico del cine argentino.

En una entrevista con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), el actor compartió sus sensaciones a 25 años del estreno y dejó frases llenas de nostalgia y gratitud: “Tengo un montón de recuerdos, historia del pasado pero que todavía sigue presente, porque para mí Fabi está presente”.

Gastón Pauls habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Esta es la prueba de que Fabián, de donde está, sigue moviendo hilos y guionando cosas. Así que muy feliz, es una bendición poder contar, poder ser parte de una peli que seguramente está dentro de la historia del cine argentino”, expresó Pauls, visiblemente conmovido.

El actor remarcó que ninguno de los protagonistas imaginó el impacto que tendría la película: “Ninguno de nosotros lo sabía, ninguno de nosotros especulaba con eso, pero hoy, 25 años después, siento que está en un grupito muy selecto de personas, más allá del nivel”.

LOS PROYECTOS DE GASTÓN PAULS

Al ser consultado sobre el documental Nueve Auras y la incorporación de nuevos testimonios, Pauls fue contundente: “Inmediatamente es un regalo, tanto para él como también un regalo para Martín, para Cristina, para el hijo, para la pareja, para su esposa. Creo que se lo merece los homenajes, también el cariño de cada uno de nosotros”.

El actor también contó en qué anda actualmente: “Sigo con el programa América, armando también una peli que escribí y que quiero dirigir, se llama ‘El Año del Dragón’. Y disfrutando, dando charlas de prevención de adicciones”.

Además, destacó el trabajo social que realiza con su fundación: “Con mi fundación, La Casa de la Cultura en la Calle, también trabajando un montón en barrios, en correccionales, de menores, en cárceles y en todo el país”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.