Andrea Rincón tuvo como invitado a Gastón Pauls en su programa “Con todo respeto” (Canal 9) y, una vez más, hablaron de su larga lucha contra las adicciones. Fue entonces cuando el actor contó cuál fue la actitud que tomó Agustina Cherri que lo hizo finalmente querer recuperarse.

“Hay una frase muy linda entre los adictos que nos decimos. El adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra al adicto? La pala. Se hunde más", empezó diciendo el invitado.

“Salvo que venga otro y te diga: ‘tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’, agregó Gastón Pauls quien contó detalles del día en el que, gracias a Agustina Cherri, pudo pedir ayuda para iniciar su recuperación.

Gastón Pauls con Andrea Rincón en "Con todo respeto" (Captura: Canal 9)

LA ACTITUD QUE TOMÓ AGUSTINA CHERRI QUE SALVÓ A GASTÓN PAULS

“Yo había tenido un montón de intentos de dejar”, confesó Gastón Pauls en “Con todo respeto” donde enumeró algunos episodios bisagra en su vida. “Cuando se murió un amigo, cuando otro se suicidó, la noche que casi me muero de una sobredosis, cuando alcoholizado choqué y casi lastimo a un amigo...”, contó.

“Tenía la escalera al lado, no la vi. Por la escalera me refiero a Dios, al poder superior, a mi poder de sanación”, afirmó el actor. “Pero la más fuerte -de hecho ahí arrancó mi recuperación- fue Agustina, que era mi pareja en ese momento”, reveló más adelante al mencionar a la madre de sus dos hijos.

Gastón Pauls con Agustina Cherri y Muna, la hija de ambos. Foto: Instagram @gastonpauls22

En su relato, Gastón Pauls contó que, después de muchas noches sin dormir, le pidió perdón a su entonces pareja pero ella tuvo una actitud que lo cambió todo. “Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón... pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, aseguró.

“No me salió una lágrima, porque yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome”, admitió el actor que estuvo 15 minutos hablándole a su pareja sin que ella le contestara. “Solo seguía leyendo el mismo libro”, reveló el entrevistado quien contó que fue en ese entonces que pensó que estaba muerto.

Agustina Cherri y Gastón Pauls, cuando estaban juntos

“Le estoy hablando y no me ve, no me escucha”, recordó el actor que entonces se dijo: “No, no estoy muerto, la estoy perdiendo”. “Y yo sabía que iba a ser la madre de mis hijos”, afirmó el entrevistado quien finalmente pudo admitir: “Estoy enfermo, necesito ayuda”. Así comenzó su historia de recuperación y la historia de amor entre ellos que, si bien hoy en día no los une, se mantiene por sus hijos.