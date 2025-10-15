Muna Pauls Cherri deslumbró y esta vez no fue por su carisma en la escena musical ni por sus videos virales en redes sociales sino por su impactante transformación para una campaña de moda.

La hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri se animó a un cambio de imagen radical y posó para una producción con la que dejó a todos con la boca abierta. En este caso, la adolescente de 16 años lució un traje de baño y una vez más se destacó con su profesionalismo.

Muna Pauls Cherri impactó para una camapaña de moda (Foto: captura de Instagram/@munapaulscherri).

La joven artista se mostró completamente renovada en una producción para una reconocida marca de ropa. Muna lució un look fresco y jugado, ideal para el arranque de la temporada primavera-verano, y sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios.

MUNA PAULS CHERRI, LA MINI AGUSTINA DE SU GENERACIÓN

A sus 16 años, Muna, la hija de Agustina Cherri, se consolida como una de las figuras más influyentes entre los jóvenes. Además de su faceta como cantante y actriz, ahora suma su impronta en el mundo de la moda, demostrando que no le teme a los desafíos ni a los cambios de look.

“Empezó el calor, amores”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron. La frase no solo anticipa la llegada de los días cálidos, sino que también refleja el espíritu alegre y descontracturado de la campaña.

