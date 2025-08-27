En su estrategia por competir en el prime time y atraer a nuevas audiencias, América TV confirmó la llegada de un nuevo ciclo a su grilla. Se trata de “Ser Humanos”, un programa que tendrá la conducción de Gastón Pauls y que buscará emocionar al público con relatos de vida profundos y conmovedores.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno definida, desde la señal aseguraron que se trata de un formato pensado para refrescar el contenido de América TV, con historias que “emocionan, interpelan y nos unen”. El lema elegido para el ciclo es contundente: “Porque todos compartimos lo mismo: ser humanos”.

Crédito: Instagram

LA PRIMERA PROMO Y EL MENSAJE DE GASTÓN PAULS

Este martes se lanzó la primera promo oficial de “Ser Humanos”, que solo adelanta un prometedor “Muy pronto”. Tras la noticia, Gastón Pauls compartió su entusiasmo en redes sociales con un emotivo mensaje: “Qué orgullo y regalo enorme trabajar con mis admirados”.

Además, el conductor presentó al equipo que lo acompañará en esta nueva aventura televisiva: Hernán Danolfo y Agustina Danolfo, quienes también celebraron el inicio de este proyecto.