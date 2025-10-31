La China Suárez volvió a ser noticia en las redes sociales, pero esta vez no fue por su carrera artística ni por su vida sentimental, sino por el increíble maquillaje de Halloween que lució su hijo menor, Amancio Vicuña.

Desde Turquía, donde se encuentra instalada junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz compartió una imagen que rápidamente se viralizó y despertó ternura entre sus seguidores.

En la historia que publicó en su cuenta de Instagram, la China mostró a Amancio con un maquillaje que no pasó desapercibido: el pequeño apareció con la cara pintada de blanco, detalles oscuros alrededor de los ojos y una boca dibujada que simulaba una gran sonrisa terrorífica, al mejor estilo de los clásicos personajes de Halloween.

La postal fue tomada en el marco de una celebración especial en Turquía, donde la familia está viviendo una experiencia diferente lejos de la Argentina. Amancio, fruto de la relación con Benjamín Vicuña, se mostró feliz y divertido con su disfraz, posando para la cámara y demostrando que, a pesar de la distancia, no pierde la oportunidad de sumarse a las tradiciones más populares.

Amancio Vicuña celebró Halloween (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

El maquillaje, realizado con gran detalle, incluyó sombras negras y líneas que resaltaron los rasgos del pequeño, logrando un efecto tan simpático como aterrador.

LA VIDA DE LA CHINA SUÁREZ Y SUS HIJOS EN TURQUÍA

Desde hace varias meses, Eugenia Suárez se encuentra instalada en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, quienes vienen a la Argentina cada mes para ver a sus padres. A través de sus redes, la China suele compartir momentos cotidianos y familiares, mostrando cómo se adaptan a la cultura local y cómo disfrutan de cada experiencia.

El maquillaje de Amancio no solo fue un guiño a la celebración de Halloween, sino también una muestra de cómo la familia mantiene vivas las costumbres argentinas, incluso estando lejos de casa.

