Este fin de semana, Diego Santilli sorprendió a los analistas políticos del país al ganar las Elecciones Legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires, y dejó a su ex, Nancy Pazos, con las ganas de verlo derrotado en las urnas, tal como había manifestado días antes.
Esta victoria generó que el hijo de Santilli y Pazos, Nicanor, publicara un sentido descargo en sus redes sociales apoyando a su padre, y denostando la actitud de su madre, que había calificado al político como “una mala influencia” para sus hijos.
Frases como “aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste” y “es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación”, demostrabanj claramente el deseo del joven de contraponer los argumentos de su mamá.
Leé más:
Nicanor Santilli respondió a Nancy Pazos y defendió públicamente a su papá
MARIO PERGOLINI IRONIZÓ SOBRE LA PELEA ENTRE NANCY PAZOS Y SU HIJO POR DIEGO SANTILLI
Sin embargo, a las pocas horas de ver ese posteo, Nancy Pazos brindó una entrevista negando “todos los cargos”. “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”, le dijo en Los Profesionales a Flor de la Ve y su equipo.
“Eso Nicanor lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”, agregó, tratando de minimizar el tema.
Sin embargo, a las pocas horas, Mario Pergolini retomó el tema en Otro Día Perdido y no pudo evitar lanzar una de sus irónicas frases al respecto. “¿Qué feo ver a tu familia dividida por algo tan dañino, ¿no?”, dijo Mario y cuando Layla le preguntó si se refería a la política, él retrucó con “No, Nancy Pazos”.
Leé más:
Nancy Pazos rompió el silencio tras el posteo de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.