Este fin de semana, Diego Santilli sorprendió a los analistas políticos del país al ganar las Elecciones Legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires, y dejó a su ex, Nancy Pazos, con las ganas de verlo derrotado en las urnas, tal como había manifestado días antes.

Esta victoria generó que el hijo de Santilli y Pazos, Nicanor, publicara un sentido descargo en sus redes sociales apoyando a su padre, y denostando la actitud de su madre, que había calificado al político como “una mala influencia” para sus hijos.

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego Santilli (Foto: captura de Instagram).

Frases como “aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste” y “es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación”, demostrabanj claramente el deseo del joven de contraponer los argumentos de su mamá.

MARIO PERGOLINI IRONIZÓ SOBRE LA PELEA ENTRE NANCY PAZOS Y SU HIJO POR DIEGO SANTILLI

Sin embargo, a las pocas horas de ver ese posteo, Nancy Pazos brindó una entrevista negando “todos los cargos”. “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”, le dijo en Los Profesionales a Flor de la Ve y su equipo.

“Eso Nicanor lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”, agregó, tratando de minimizar el tema.

Diego y Nicanor Santilli y Nancy Pazos (Fotos: Instagram @nicanorsantillipazos y captura El Nueve)

Sin embargo, a las pocas horas, Mario Pergolini retomó el tema en Otro Día Perdido y no pudo evitar lanzar una de sus irónicas frases al respecto. “¿Qué feo ver a tu familia dividida por algo tan dañino, ¿no?”, dijo Mario y cuando Layla le preguntó si se refería a la política, él retrucó con “No, Nancy Pazos”.

