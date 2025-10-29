El triunfo de Diego Santilli en las últimas elecciones legislativas nacionales no solo sacudió el escenario político, sino también el entorno familiar. Nancy Pazos, volvió a estar en el centro de la escena luego de que su hijo Nicanor publicara un sentido mensaje elogiando la figura de su padre y despertando rumores sobre un posible “palo” hacia la periodista.

En su posteo, Nicanor expresó: “Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”. Y siguió, destacando la actitud de Santilli: “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”.

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego (Foto: captura de Instagram).

El joven fue más allá y le dedicó palabras de admiración a su papá: “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”.

Y remató: “Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros”. Finalmente, cerró: “Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos”.

QUÉ DIJO NANCY PAZOS TRAS EL SENTIDO POSTEO DE SU HIJPO NICANOR EN APOYO A DIEGO SANTILLI

El revuelo no tardó en llegar y muchos interpretaron el posteo como una indirecta hacia Nancy Pazos, quien en reiteradas oportunidades criticó públicamente a Santilli, a quien consideró “una mala influencia” para sus hijos y lamentó que ellos compartan la misma ideología política libertaria que su padre.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, la periodista salió a aclarar los tantos: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y agregó: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

Nicanor Santilli y Nancy Pazos (Fotos: Instagram @nicanorsantillipazos y captura El Nueve)

Sin embargo, Pazos no ocultó su malestar por algunos aspectos de la campaña: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, lanzó, en referencia al influencer libertario “Gordo Dan”, quien estuvo presente cuando Santilli cumplió su promesa de raparse el pelo tras la victoria en la provincia.

Para cerrar, la periodista remarcó: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.

