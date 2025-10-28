La familia de Diego Santilli, electo diputado el último domingo, y Nancy Pazos volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, fue Nicanor, uno de los hijos de la expareja, quien decidió romper el silencio y salir a bancar públicamente a su papá, luego de que su mamá lanzara fuertes críticas en los medios tras su triunfo en las elecciones.

Todo comenzó cuando Nancy Pazos en su paso por el streaming Olrga apuntó contra Santilli en plena campaña: “No quiero que le vaya bien, es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios…el padre es candidato".

Tras los resultados, Nicanor Santilli Pazos eligió usar sus redes sociales para dejar en claro su postura: “7500km en 17 días. Las pocas horas de sueño.Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste".

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego (Foto: captura de Instagram).

“Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”, escribió el joven, en un mensaje que sorprendió a sus seguidores y que fue interpretado como una defensa directa hacia el político.

EL MENSAJE DE NICANOR SANTILLI PAZOS QUE GENERÓ REPERCUSIÓN

El posteo de Nicanor, el hijo de Nanzy Pazos y Diego Santilli, no pasó desapercibido. En pocas horas, cosechó cientos de comentarios y reacciones, tanto de quienes lo apoyaron como de quienes le pidieron que no se meta en la pelea de sus padres. Sin embargo, el joven se mostró firme y no dudó en expresar su cariño y respaldo a Santilli.

Diego Santilli y su hijo Nicanor (Foto: Instagram/@nicanorsantillipazos).

“Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”, agregó Nicanor, dejando en claro que su experiencia personal no coincide con la versión que dio su mamá en los medios.

Diego Santilli y su hijo Nicanor (Foto: Instagram/@nicanorsantillipazos).

Al final, el joven fue contundente y firme: “Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos”.

