La desaparición de Pedro Kreder y Juana Inés Morales en Chubut sigue sumando interrogantes. Este martes, los investigadores lograron sacar la Toyota Hilux de Kreder, que estaba encajada en una zona de difícil acceso, y revisaron el interior en busca de pistas clave.

El operativo para recuperar el vehículo no fue sencillo: el equipo de rescate necesitó la ayuda de un cerrajero, que cargó la batería y realizó una copia de la llave para poder ponerla en marcha. Finalmente, minutos después de las 16, lograron remolcar la camioneta entre tres vehículos y sacarla del barro.

Al abrir la camioneta, los investigadores rompieron una ventana y constataron que el vehículo no estaba vandalizado. En el interior hallaron ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible. Todos los objetos de valor seguían en su lugar.

QUÉ ENCONTRARON EN LA CAMIONETA DE LA PAREJA DE JUBILADOS QUE DESAPARECIERON EN CHUBUT

Sin embargo, faltan los celulares de los jubilados desaparecidos, un dato que suma preocupación y alimenta las sospechas de la familia.

Gabriela Kreder, una de las hijas de Pedro, habló con TN y aseguró que la familia sospecha que hay un tercero involucrado en la desaparición. “Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación porque, claramente, mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta”, sostuvo.

Gabriela remarcó que pedirán a las autoridades que analicen el vehículo en detalle para buscar huellas o pruebas que permitan reconstruir lo que pasó. “La única intención que tenemos es llevar la camioneta a la Policía para que puedan analizarla y levantar cualquier prueba, otra huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino”, agregó.

QUÉ DIJO LA FAMILIA DE LOS JUBILADOS DESAPARECIDOS EN CHUBUT TRAS EL HALLAZGO DE LA CAMIONETA Y SU POSTERIOR REVISIÓN

Por su parte, Laura Kreder, otra de las hijas, señaló que la zona donde apareció la camioneta “no te lleva a ningún lugar” y que salir de ahí para encontrar la ruta “es una odisea”.

“Mi papá no llegó hasta acá manejando”: las hijas del jubilado desaparecido en Chubut piden cambiar el rumbo de la investigación. (Video: TN)

La última imagen de la camioneta fue captada por una cámara de seguridad en el barrio donde vive Pedro Kreder. Además, el último rastro del vehículo fue registrado por una cámara de la Ruta provincial 1, en la salida de Caleta Córdova, y por el impacto de la señal de celular en una antena de esa localidad.

Según la familia, la pareja tenía previsto viajar a la localidad de Camarones y debía tomar la Ruta nacional 3, pero el lugar donde apareció la camioneta no coincide con ese recorrido.

Estaba previsto que este martes a las 21, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindaran una conferencia de prensa para informar sobre la búsqueda. Sin embargo, la actividad fue suspendida a último momento.

Mientras tanto, la incertidumbre crece y la familia espera respuestas urgentes sobre el paradero de Pedro Kreder y Juana Inés Morales.

