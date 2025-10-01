El abuelo de Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) habló tras la aparente resolución exprés de los femicidios, y se sinceró sobre sus nietas.

“Yo constantemente hablo con ellas”, aseguró Antonio sentado en el living de Mujeres Argentinas.

Luego contó que tenía “la remera” que lucía con la foto de las jóvenes “colgada en el freezer de la heladera” para “que me vean”.

El primo y el abuelo de Morena Verdi y Brenda del Castillo.

“A veces entra un poquito de viento cuando yo me pongo a hablar, la remera se mueve, y digo, ‘¿vos me estás hablando?’“, reveló el hombre de 78 años que es aubelo 30 y bisabuelo de 17 personas.

Las señales de la presencia de Brenda y Morena tras los femicidios

Además sorprendió a María Belén Ludueña: “Anoche me estaba bañando y dos veces las sentí. Sentí dos veces como un ‘trum, trum, trum’, salí corriendo. Estaba solo en la casa. El gato que tenemos en casa no hace lo que pasó”.

Sin embargo, Antonio aseguró que no las sueña por lo cansado que vive. “Ojalá la pudiera soñar de la mejor manera. No de esto que le hicieron”.

A su turno, Federico, el primo periodista que hizo visible el reclamo en los medios sentenció: “Son ellas las que nos dan fuerza. Constantemente siento que están presentes con nosotros. Ellas son las que nos están empujando”.