Pablo Laurta, señalado como autor de tres asesinatos que conmocionaron a las provincias de Córdoba y Entre Ríos, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último crimen: el del remisero que lo habría trasladado entre esos territorios, y allí soltó una frase que dio un vuelco en la investigación.

En las últimas horas, la policía halló un cuerpo que, según las primeras versiones, pertenecería al chofer Martín Sebastián Palacio en cuestión. En ese contexto, Laurta rompió el silencio y aseguró que todo lo que hizo fue “por justicia”.

Femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Sebastián Palacio (Fotos: capturas TN)

Sin embargo, a su llegada a Concordia volvió a hablar con la prensa y lanzó una frase enigmática: “Hay que venerarlo; es un mártir”, le dijo a Alejandro Pueblas. El comentario, desprovisto de contexto, es analizado por los investigadores, que elucubraron una teoría espeluznante.

LA SUGESTIVA FRASE DEL DOBLE FEMICIDA PABLO LAURTA QUE ABRIRÍA UNA NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Los pesquisas intentan ahora determinar si se trató de una maniobra para simular un estado de desequilibrio mental y así ser declarado inimputable, o si fue una expresión consciente y deliberada referida a Palacio, que podría estar más involucrado en el conflicto entre Laurta y su ex Luna Giardina.

Sus declaraciones contrastan con lo manifestado por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien, tras destacar el trabajo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, fue categórico al describir a Laurta: “Estamos ante una verdadera mente criminal metódica. No se manejó por mero impulso. Tuvo plena conciencia de sus actos”, dijo.

En América Noticias, Alejandro Pueblas lanzó una sugestiva línea de investigación que se estaría siguiendo de cerca. “La sensación que nos dio a todos es que vimos una mirada de odio y un mensaje de bronca, que no estaba avergonzado de lo que había hecho. Que estaba desafiante, como que quería más”, destacó.

SEGÚN LAS PESQUISAS, PABLO LAURTA NO HABRÍA CONTRATADO AL REMISERO DE FORMA CASUAL: “HABRÍA UNA PLANNIFICACIÓN MÁS GRANDE”

“Al parecer, o habla de él en tercera persona o de esta víctima que no tendría nada que ver, pero si se confirma lo que la autopsia tendría para revelar, sería uno de los datos más fuertes de los últimos días”, adelantó Pueblas.

“Se habla, al parecer, que este remisero conocía a Luna. Por eso, se habla de que, además de haber sido tan cruel con este remisero, Laurta le habría quitado los genitales en esta mutilación que le hizo. Por eso, se cree que puede haber algún tipo de conexión y lo va a revelar mañana la autopsia”, agregó.

“Al parecer, el remisero habría ayudado a Luna a huir y a estar en Córdoba. Y, al parecer, no habría sido casual la contratación de este hombre con Martín Palacio. En minutos se abrirán los celulares y, si se confirma lo de la autopsia, estamos hablando de una planificación más grande de este, hasta hoy, asesino en serie”, cerró el cronista.

