Con la voz quebrada y una mezcla de vergüenza y determinación, Estrella Laurta Varela enfrentó el micrófono desde Canelones, Uruguay. Su hijo, Pablo Laurta (39), está acusado de asesinar brutalmente a Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba, en un hecho que conmocionó al país.

“No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”, sentenció Estrella este lunes, en diálogo con la prensa. La mujer, jubilada de una empresa eléctrica uruguaya, contó que se enteró de la tragedia por un mensaje de una compañera: “Tenía un mensaje que decía: ‘Lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza’. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca imaginé lo que realmente había pasado”.

Así fue el momento de la detención del hombre acusado de matar a su expareja y a su exsuegra. (Foto: captura de video TN).

El crimen dejó a un niño sin madre, sin abuela y con un padre acusado de femicidio. “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”, expresó Estrella, visiblemente devastada.

Leé más:

Una detenida reveló cuánto pagaron por el triple crimen de Florencio Varela

QUÉ DIJO LA MADRE DEL ACUSADO POR EL DOBLE FEMICIDIO QUE CONMOCIONÓ A CÓRDOBA

“Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. ¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, agregó entre lágrimas.

Estrella reveló que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hijo y que la relación era mala. “No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba. En enero de 2024, tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna. Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí. Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó”, relató.

La mujer también contó que se enteró de que era abuela por terceros y que se presentó ante Luna por Facebook para que supiera que su hijo tenía abuela. “Teníamos buen trato con la familia materna del nene”, recordó. Sin embargo, Pablo le prohibió tener contacto con su nuera y su nieto.

Leé más:

La foto que hundió a “Pequeño J”: su encuentro con Lara, la adolescente de 15 años asesinada

“MI NIETO ES MI VIDA”: HABLÓ LA MADRE DEL PRESUNTO FEMICIDA Y PIDIÓ JUSTICIA PARA EL NIÑO

El horror que vivieron Luna y Mariel salió a la luz tras el doble femicidio. Una vecina contó que Pablo Laurta encerró durante meses a Luna en la casa que compartían en Uruguay y solo le daba de comer lo que él quería. Además, denunció reiteradas violaciones y relató que el acusado llegó a instalarse en el techo de la casa donde vivían Luna, su hijo y su madre. “Yo le dije a Mariel que alguien le pasaba información de ellas”, contó la vecina, aún conmocionada.

Estrella también recordó el momento en que Luna decidió escapar: “Me dijo que no aguantaba más, que Pablo no la dejaba salir a ningún lado, y me puse de acuerdo con ella”. Luna viajó a Córdoba con su hijo con la excusa de ver a su madre y nunca regresó.

“Cuando vi que las había matado y que se había llevado a Pedro, dije: ‘Se quiere quedar con Pedro’. Había un odio en él hacia ellas dos”, remarcó Estrella. La última vez que lo vio fue en Córdoba, cuando estuvo preso por desacato: “No lo reconocí”.

La madre del acusado también habló sobre el grupo “Varones Unidos”, al que pertenecía Pablo. “Esta página viene de años… Como mujer me sentí completamente desajustada. Dije, qué es esto…”, confesó.

El caso dejó una familia destrozada y un niño en el centro de una tragedia imposible de explicar. “Me duele en el alma, pero mi nieto es mi prioridad. Haré todo lo posible para que tenga una vida feliz, aunque nada pueda reparar lo que pasó”, cerró Estrella, con la esperanza de poder abrazar pronto a su nieto.

Leé más:

Triple crimen de Florencio Varela: estremecedores detalles de la autopsia de Lara, la adolescente de 15 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.