En medio de la conmoción por el caso de Brenda y Morena, el primo de las jóvenes decidió hablar públicamente y lanzó un mensaje contundente para desmentir las versiones que circulan sobre ellas.

“No ejercían la prostitución, eran víctimas”, aseguró el familiar, visiblemente afectado por la situación que atraviesa la familia. Sus palabras buscan frenar los rumores y las acusaciones que se multiplicaron en redes sociales y medios, donde se puso en duda la situación de las chicas.

La familia salió al cruce de las versiones

El primo explicó que tanto Brenda como Morena “no eligieron estar en ese lugar” y que “fueron arrastradas por circunstancias que nadie conoce en profundidad”.

Además, pidió respeto y empatía: “Antes de hablar, hay que ponerse en el lugar del otro. Nadie sabe lo que pasaron”.

Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Foto: captura TN)

La familia remarcó que las jóvenes “están atravesando un momento muy difícil” y que las especulaciones solo agravan el dolor.

“No es justo que las juzguen sin saber. Ellas necesitan apoyo, no más violencia”, insistió el primo.

Un pedido de justicia y contención

En su mensaje, el familiar también reclamó que la Justicia investigue a fondo y que se proteja a las víctimas. “Queremos que se sepa la verdad y que quienes las lastimaron paguen por lo que hicieron”, expresó.

El caso de Brenda y Morena generó un fuerte debate social sobre la revictimización y la importancia de no estigmatizar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La familia, por su parte, pidió que se respete la intimidad de las jóvenes y que se evite difundir información sin fundamento.