La investigación por el triple crimen de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela sumó en las últimas horas un detalle escalofriante: el último posteo de una de las víctimas antes de ser asesinada.

La imagen fue publicada por Morena en una historia de Instagram cerca de las 23 del viernes 19 de septiembre. Desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban, las jóvenes compartieron sin saberlo la postal que sería su rastro final, previo a ser torturadas y asesinadas.

Los investigadores consideran que la foto del triple crimen es un indicio fundamental y ya fue incorporada al expediente judicial. En la imagen, difundida por C5N, aparecen dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, que pertenecía a Morena, y otro de “Luigi”, personaje de Mario Bros que era de Lara.

El rastro digital de Morena Verdi: la foto clave antes del triple crimen de Florencio Varela. Crédito: Instagram

Ese detalle aparentemente cotidiano hoy adquiere otra dimensión, ya que podría aportar pistas sobre el recorrido y el contexto en el que las víctimas fueron vistas por última vez con vida.

EL ÚLTIMO RASTRO DIGITAL DE MORENA

Tras publicar esa historia, la conexión con el exterior comenzó a apagarse. Los familiares intentaron comunicarse cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes ya no llegaban. La última conexión en redes sociales de Morena se registró alrededor de las 2 de la mañana del sábado, pocas horas antes de que se confirmara la peor noticia.