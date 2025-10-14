Una de las consecuencias más trágicas del doble femicidio de Córdoba, en la que Pablo Laurta asesinó a su ex, Luna Giardina y la madre de esta Mariel Zamudio es la situación en la que quedó el pequeño hijo que lo unía a la cordobesa, y que este martes cumple 6 años.

El nene, de quien no trascendió el nombre por obvias razones, fue testigo del arresto de su padre en Entre Ríos, provincia que le procuró una familia de acogida. Alan Ferrarro, cronista de eltrece contó Telenoche que el pequeño tiene el espectro autista, por lo que requiere un cuidado especial.

“Él vivía en Córdoba y tiene que asistir a terapias, va a una escuela, está contenido dentro de una comunidad educativa, entre alumnos, docentes, no docentes, y los padres con quienes construyó una relación de confianza, porque los conocía en su vida cotidiana”, señaló.

SE SUPO QUÉ PASARÁ CON EL HIJO DEL DOBLE FEMICIDA DE CÓRDOBA

“Entre entre ambos gobiernos dispusieron que el niño vuelva a Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta que hoy cumple años y finalmente se le puso una familia de emergencia o de acogida que pertenece a esa comunidad, de esa escuela donde él asistía y también donde tenía sus terapias, etc. Gente que él conocía y un entorno que le genera confianza”, agregó Alan.

Así fue la captura del doble femicida Pablo Laurta (Foto: captura TN)

“Esto no es definitivo, sino algo seguramente transitorio, por lo que las autoridades tendrán que hacer una evaluación, un informe. Y decía la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, que necesitan primero que el nene esté contenido y después evaluar exactamente qué es lo más conveniente, si que vaya con la tía abuela o con algún otro familiar, o si de repente necesita otra familia, pero permaneciendo aquí en Córdoba”, explicó.

De acuerdo a Rodrigo Alegre, Luna estaba preocupada porque se le vencía la perimetral, pero no venía avances por parte de la Justicia. Asimismo, contó que, en marzo del 2024, Laurta había querido entrar a Córdoba con un arma; y este año había estado acechando por dos noches consecutivas en el techo de la casa de las víctimas tratando de ingresar a la vivienda.

