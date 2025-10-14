La Justicia de Entre Ríos confirmó este martes que el cuerpo hallado en la zona de Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, pertenece a Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba.

El hallazgo estremeció a la provincia: el cadáver fue encontrado sin cabeza y sin brazos, lo que demoró la identificación. Según detalló el ministro de Seguridad local, Néstor Roncaglia, la Policía Científica logró cotejar los tatuajes del torso y así avanzar en el reconocimiento. “En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, había anticipado Roncaglia más temprano.

Femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Sebastián Palacio (Fotos: capturas TN)

La investigación reconstruyó los últimos movimientos de Laurta gracias al análisis de cámaras de seguridad y un intenso seguimiento policial. El acusado fue interceptado en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay junto a su hijo de 5 años.

EL DOBLE FEMICIDA DE CÓRDOBA TAMBIÉN ASESINÓ AL REMISERO QUE LO TRANSPORTABA

Un dato clave para los pesquisas fue el hallazgo del Toyota Corolla de Palacio, que apareció incendiado en un campo privado. Vecinos de la zona declararon que vieron a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta y prenderlo fuego antes de alejarse caminando.

La relación entre el acusado y la víctima es uno de los puntos centrales de la causa. Palacio fue contactado por Laurta para un viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, pero una secuencia registrada por una cámara de seguridad de un local en Concordia encendió las alarmas de los investigadores.

Así fue la captura del doble femicida Pablo Laurta (Foto: captura TN)

En el video, que se conoció en las últimas horas, se observa a Laurta llegando con un bolso en la mano hasta el auto de Palacio. Lo que más llamó la atención fue el saludo entre ambos: se dieron un beso, lo que refuerza la hipótesis de que se conocían de antemano y no se trataba de un simple viaje ocasional.

La Justicia intenta determinar ahora el grado de vínculo entre Laurta y Palacio, y si el remisero fue una víctima al azar o si existía una relación previa que explique el brutal desenlace. El caso sigue sumando pruebas y testimonios, mientras la conmoción crece en la región.

