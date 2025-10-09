La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo sacudió al mundo del fútbol argentino. Apenas se conoció la triste noticia, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y enviar un mensaje de apoyo a los seres queridos del histórico entrenador.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió el capitán de la Selección argentina en una historia desde su cuenta de Instagram con fondo un negro, mensaje emotivo que rápidamente se viralizó.

Leo Messi despidió a Miguel Ángel Russo (Foto: captura de Instagram/@leomessi).

Desde la cuenta oficial de la Selección también publicaron un sentido mensaje en honor al el DT de Boca que luchó hasta último momento contra un cáncer: “Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca. QEPD, Miguel”.

EL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Miguel Ángel Russo falleció el último miércoles a los 69 años, simpatizantes de todos los equipos y muchas figuras reconocidas del mundo del deporte lo despidieron con honores. Este jueves la Bombonera abrió sus puertas de 10 a 22 horas (y el viernes de 10 a 12) para todo aquel que deseaba darle el último adiós.

El entrenador que se ganó el respeto y el cariño de jugadores, colegas y simpatizantes dejó su huella en clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Rosario Central, entre otros. Su estilo de trabajo, su humildad y su capacidad para liderar grupos lo convirtieron en un referente indiscutido.

