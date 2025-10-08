Este miércoles se conoció la triste noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo, , que debió dejar su lugar como técnico de Boca Juniors de forma prematura a sus ayudantes debido a una cruel enfermedad que lo aquejaba desde hace unos años y que recrudeció en los últimos tiempos.

Russo era reconocido por su perfil bajo, su profesionalismo intachable y su templanza ante la presión mediática. Siempre se destacó por su trato humano hacia los jugadores y su obsesión por la táctica y el trabajo diario.

Era un entrenador que priorizaba el equilibrio entre defensa y ataque, con equipos ordenados, solidarios y disciplinados. Sus cualidades fueron las que lo llevaron a ser contratado por Juan Román Riquelme para tratar de repetir la hazaña de 2007, cuando llevó a Boca Juniors a ganar la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Russo (Foto: Instagram @bocajrs)

MURIÓ MIGUEL ÁNGEL RUSSO, UNA LEYENDA DEL FÚTBOL ARGENTINO

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Desde joven mostró una inclinación natural por el fútbol, iniciándose en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club con el que desarrollaría una relación profunda y duradera.

Como jugador, fue un mediocampista central de notable inteligencia táctica y gran capacidad de liderazgo. Su carrera profesional transcurrió íntegramente en Estudiantes, donde jugó entre 1975 y 1988, disputando más de 400 partidos y siendo parte fundamental del equipo que logró los títulos del Metropolitano 1982 y 1983. Su retiro se debió a una lesión de rodilla, que lo obligó a dejar las canchas a los 32 años.

Miguel Ángel Russo (Foto: Instagram @bocajrs)

Tras colgar los botines, Russo comenzó de inmediato su carrera como director técnico, debutando en Lanús en 1989. Desde el comienzo mostró un estilo pragmático, equilibrado y con fuerte énfasis en el orden táctico. A lo largo de los años, dirigió una extensa lista de clubes tanto en Argentina como en el exterior, destacándose por su seriedad profesional y su capacidad para reconstruir planteles en momentos difíciles.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO, UNA VIDA DEDICADA AL FÚTBOL DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO Y FUERA DE ÉL

En Argentina pasó por equipos como Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club, Central Córdoba y Huracán, entre otros. En el extranjero, tuvo experiencias en Chile (Universidad de Chile), México (Morelia), España (Salamanca), Colombia (Millonarios), Paraguay (Libertad) y Arabia Saudita (Al-Nassr).

El punto más alto de su carrera llegó en 2007, cuando dirigió a Boca Juniors y conquistó la Copa Libertadores de América, con un equipo liderado por Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Rodrigo Palacio. Ese título le dio reconocimiento internacional y lo consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del país.

Miguel Ángel Russo (Foto: Instagram/RosarioCentral)

Otro capítulo importante fue su paso por Millonarios de Colombia, donde obtuvo el Campeonato Clausura 2017 y la Superliga 2018, cortando una racha de años sin títulos para el club y ganándose el cariño de la hinchada bogotana.

En Vélez Sarsfield también dejó una huella significativa, promoviendo jóvenes valores y dotando al equipo de identidad futbolística. En Rosario Central, su vínculo emocional fue fuerte: lo dirigió en varias etapas y consiguió la Copa Argentina 2018, uno de los títulos más celebrados por los canallas.

