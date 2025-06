Este lunes debutó Boca Juniors en el Mundial de Clubes ante el Benfica de “Fideo” Di María y Nicolás Otamendi, y en la tribuna, los hinchas xeneizes descubrieron la presencia de Emilia Attias (37) que captó todas las miradas.

La actriz es parte del ciclo Verdad administrada (DGO) que co conduce con el Pollo Álvarez, y mostró en primera persona su fascinación con el equipo de La Boca, deslumbrando a la hinchada que vio como su equipo igualó 2-2 con los portugueses en el Hard Rock Stadium Miami.

La actriz, que protagonizó una resonante separación del Turco Naim hace un año atrás, goza de una nueva relación con el empresario Guillermo Freire, y de un excelente presente laboral en la plataforma de streaming.

Foto: Instagram @emilia_att

Durante una transmisión de Verdad administrada, Emilia Attias abrió su corazón y reveló detalles íntimos de su relación con el Turco Naim. A pesar de que su historia de amor terminó hace un año, la actriz confesó que el vínculo con Naim fue muy apasionado.

“Con mi ex pareja tuve un vínculo de 20 años de diferencia de edad”, contó Attias, que conoció al humorista cuando tenía 20 años. La ex Casi Ángeles reveló que esa brecha generacional no fue para nada un obstáculo en su romance.

“Fue fascinante para mí. Estuvo bien. Para mí era algo que no se sentía. Lo positivo y lo negativo. Lo nutricional de la experiencia. De la vitalidad de una etapa donde hubo convergencia de esos dos mundos y a la vez había un montón de afinidad de pareja, par, a nivel intelectual”, reveló, dejando de lado los rumores que expandió Yanina Latorre cuando contó la separación en LAM.

