Boca Juniors atraviesa uno de los días más tristes de su historia: este miércoles, el club confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador que le dio la última Copa Libertadores en 2007 y que había iniciado su tercer ciclo al frente del equipo en junio.

El comunicado oficial de Boca fue directo al corazón de los hinchas: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Russo tenía 69 años y luchaba desde hacía tiempo contra un cáncer de próstata que lo obligó a someterse a varios tratamientos. En las últimas semanas, su salud se complicó y debió ausentarse de los entrenamientos y partidos del Xeneize por reiteradas internaciones.

En junio, Russo había asumido su tercer ciclo como DT de Boca. El primero fue en 2007, cuando logró el título más deseado: la Copa Libertadores, la última que levantó el club. Luego, volvió a dirigir entre 2020 y 2021, y este año había regresado con la ilusión intacta.

El pasado 2 de junio, tras ser presentado por Juan Román Riquelme, Russo dejó en claro su amor por Boca: “Sé lo que necesita el hincha de Boca. Sé lo que es el mundo Boca y lo disfruto”, afirmó. Y agregó: “Me siento bien y capaz para estar acá. Boca me agarra en un momento feliz”.

Hoy, el fútbol argentino despide a un técnico querido y respetado, que marcó a fuego la historia del club y se ganó el cariño eterno de los hinchas.

