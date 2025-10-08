En sus redes sociales, el club River Plate se unió al dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida este miércoles 8 de octubre.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT”, arranca el texto acompañado por una foto del entrenador.

“Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, concluye el posteo.

El posteo de River Plate por la muerte de Russo. Captura: X @RiverPlate

Murió Miguel Ángel Russo

Este martes se conoció latriste noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo, actualtécnico de Boca Juniors, que debió dejar su lugarprematuramente a sus ayudantesdebido a una cruel enfermedad que lo aquejaba desde hace unos años.

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Desde joven mostró una inclinación natural por el fútbol, iniciándose en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club con el que desarrollaría una relación profunda y duradera.

Como jugador, fue un mediocampista central de notable inteligencia táctica y gran capacidad de liderazgo. Su carrera profesional transcurrió íntegramente en Estudiantes, donde jugó entre 1975 y 1988, disputando más de 400 partidos y siendo parte fundamental del equipo que logró los títulos del Metropolitano 1982 y 1983. Su retiro se debió a una lesión de rodilla, que lo obligó a dejar las canchas a los 32 años.

Tras colgar los botines, Russo comenzó de inmediato su carrera como director técnico, debutando en Lanús en 1989. Desde el comienzo mostró un estilo pragmático, equilibrado y con fuerte énfasis en el orden táctico. A lo largo de los años, dirigió una extensa lista de clubes tanto en Argentina como en el exterior, destacándose por su seriedad profesional y su capacidad para reconstruir planteles en momentos difíciles.