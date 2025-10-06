Con una sonrisa que lo dijo todo, Camilota Deniz, la hermana de Thiago Medina, habló en Intrusos sobre la esperanzadora evolución del exparticipante de Gran Hermano, luego de las semanas de tensión que vivió la familia por el delicado cuadro de salud del joven.

“Mi sonrisa creo que lo dice todo, estoy obviamente feliz. Yo creo que se acabó la pesadilla. Ahora es un día a día, pero estamos contentos, felices”, expresó Camila, muy emocionada.

Camilota confirmó que Thiago logró superar la etapa más crítica: “Salió de terapia y ya está respirando por sus propios medios, que eso es un montón. El peligro de vida ha pasado”, reveló con alivio.

Conmovida por el proceso que vivió su hermano, la joven recordó lo difícil que fueron los primeros días: “En su momento sentía que no era yo. Y cuando empecé a ver evoluciones, respiré. Fue como que la respiración esa dijo todo”, contño. Y cerró, a flor de piel: “No hay palabras para explicar lo que sentimos. Ahora solo queda agradecer y seguir acompañándolo paso a paso”.

Camila Deniz: “(Thiago) salió de terapia y ya está respirando por sus propios medios, que eso es un montón. El peligro de vida ha pasado”.

JULI POGGIO REVELÓ CÓMO ATRAVIESA DANIELA CELIS LA INTERNACIÓN DE THIAGO MEDINA

En medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien atraviesa un complejo proceso de recuperación tras someterse a una nueva cirugía, Julieta Poggio, habló en Sálvese Quien Pueda y dio detalles de cómo se encuentra Daniela Celis.

Consultada por el estado anímico de su amiga, que tiene a Aimé y Laia con Thiago, Julieta fue clara: “Dani está más esperanzada, un poquito más tranquila. Pero obviamente es un proceso súper largo, así que tenemos que seguir ahí, pasito a pasito y acompañándola”.

La influencer también destacó la importancia de los avances en la salud de Thiago: “Es un avance muy importante y nos da tranquilidad a todos“, remarcó. Y cerró: “Pero bueno, hay muchos procesos en este camino”.