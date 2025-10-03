La recuperación de Thiago Medina dio un giro inesperado y lleno de esperanza. Su papá, Sergio, compartió detalles conmovedores sobre el estado actual de su hijo en diálogo con Puro Show, que emocionaron a todos los que siguen de cerca su historia.

“Recién salgo de verlo. Lo encontré sentado al costado de la cama, hablando con las enfermeras”, relató Sergio, todavía sorprendido por el progreso de su hijo y quien estalló emocionada fue Camilota desde el estudio de eltrece.

Sergio, el papá de Thiago Medina, reveló el avance en su salud y Camilota explotó de la emoción (Foto: captura de eltrece).

“¡No! Muy bueno eso. Ayer lo vi, estaba operado y estaba ahí medio volado, pero hoy sentado, ¿sabés lo que es eso? Es algo tremendo chicos, es algo que no puedo creer, no podemos creer”, exclamó la hermana de Thiago entre lágrimas.

EL DESEO DE THIAGO DE REENCONTRARSE CON SUS HIJAS

Uno de los grandes motores de Thiago Medina en este proceso es el deseo de ver a sus hijas. Por ahora, como sigue en terapia, solo puede verlas a través de videollamadas y videos que le muestran sus familiares.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

“Le muestran unos videitos por ahora, no las puede ver porque está en terapia. Pero él ve videitos, por lo menos se ríe y le dice que tiene el pelo largo, que le corte el flequillo, le dice a Daniela”, contó su papá entre risas y emoción.

