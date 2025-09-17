En medio de la fuerte polémica generada por las declaraciones de Agustín Franzoni, fue Flor Jazmín Peña quien decidió hablar y aclarar públicamente la situación. La bailarina se mostró incómoda, pero respondió sin rodeos cuando le consultaron por el escándalo.

Indagada sobre si Agustín le pidió disculpas tras la repercusión, la pareja de Nico Occhiato fue contundente: “No. Me parece que le tengo que hablar yo. Claramente no me puedo quedar de brazos cruzados”, reconoció, con la voz quebrada.

Fue entonces que, horas después de que Yanina Latorre diera detalles sobre versiones que indicaban que Franzoni le habría sacado fotos sin su consentimiento mientras dormía, Flor se encargó de despear cualquier duda: “No, no, eso que se mostró era una historia pasada con un pelot... Pero no, no estaba hablando ahí de él”.

Finalmente, cuando le preguntaron qué piensa que motivó a Agustín a exponer esas intimidades, Flor cerró, filosa: “No sé, habría que preguntárselo”.

LA FUERTE DECISIÓN DE FLOR JAZMÍN PEÑA TRAS LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE AGUSTÍN FRANZONI

Luego del escándalo que estalló con las declaraciones que hizo Agustín Franzoni sobre que tiene guardados videos íntimos con expareja (y aclarara que ganaría mucho dinero si los vendiera), todas las miradas cayeron en su ex -y actual novia de Nico Occhiato- Flor Jazmín Peña.

Y luego de las repercusiones que despertó los dichos del joven, Flor decidió romper el silencio a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito, y que el conductor leyó al aire en LAM: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”, comenzó diciendo Flor, visiblemente dolida.

En su descargo, apuntó también contra las risas cómplices del entorno: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa. Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza”.

La bailarina no dudó en plantear que esta vez tomará medidas concretas: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción“, aseguró. Y cerró, visiblemente enojada: ”Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex, por eso también estoy tan shockeada. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.