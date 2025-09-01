El conflicto entre Thiago Medina y Daniela Celis sigue sumando capítulos. Después de que Katia “La Tana” Fenocchio revelara que tuvo un encuentro íntimo con el joven -hecho que despertó el llanto de la madre de sus gemelas Aimé y Laia- el exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo tatuaje.

Lejos de bajar la tensión, Thiago sorprendió a todos al mostrar en las redes su flamante tattoo: un diseño de Naruto Uzumaki, protagonista del popular animé Naruto, que eligió para plasmas en su pierna izquierda.

La publicación no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios. En medio del escándalo sentimental y familiar, el sorpresivo tatuaje de Thiago generó más polémica que admiración, convirtiéndose en el nuevo foco de críticas hacia él.

Foto: Captuta de video de Dailymotios (A24)

LA REACCIÓN DE LA TANA DESPUÉS DE QUE DANIELA CELIS VOLVIERA A LLORAR EN VIVO POR THIAGO MEDINA

El escándalo entre Daniela Celis y Thiago Medina sumó un nuevo capítulo con la inesperada reacción de Katia “La Tana” Fenocchio, la señalada como la tercera en discordia.

Todo comenzó cuando este martes, “Pestañela” rompió en llanto al aire de LAM tras enterarse cómo fue la noche que su ex y padre de sus gemelas compartió con La Tana.

Al día siguiente, invitada a Cortá por Lozano, la exparticipante de Gran Hermano explicó el motivo de su dolor: “Me mintió, me traicionó”, atinó a decir.

En medio de la repercusión, Katia decidió abrir la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y una seguidora fue directo al grano: “Quiero saber si estás enojada con Pestañela, que ahora está hablando de vos en Cortá por Lozano”, indagó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@katia_latana) Por: Fabiana Lopez

Sorprendida, La Tana contestó con ironía y cierta distancia: “¿Qué habló? No lo vi”, respondió, dejando en claro que prefiere no meterse en el escándalo en el que se la involucró en las últimas horas.